由荷李活性感女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的Marvel超英片《黑寡婦》（Black Widow）將於7月9日上映，迪士尼公開最新預告片，在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）不惜犧牲自己的「黑寡婦」娜塔莎（Natasha Romanoff），在個人電影中繼續大展身手，並揭開她成為復仇者之前的身世之謎。

除了施嘉莉外，《爭寵》(The Favourite) 金像提名女星麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演娜塔莎的母親Melina，《小婦人》（Little Women）女星科倫絲佩芝（Florence Pugh）扮演妹妹Yelena，45歲女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）的13歲女兒Ever Anderson就演童年版娜塔莎。電影時間線設定於《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）和《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間，講述「黑寡婦」娜塔莎受到外號「模仿大師」Taskmaster的邪惡勢力不斷狙擊，誓要置她於死地，這個危害全球的驚天陰謀竟然與「黑寡婦」的黑暗過去有着莫大關連。

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