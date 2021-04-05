韓國有不少女神每次蒲頭都以盛裝示人，打扮到靚一靚，不過仍然會有失手的時候，不小心露出醜態，或失手讓人拍下失手照。日前39歲女神全智賢拍宣傳片時，未知因為髮型抑或服裝問題，令女神望落比之前稍微圓潤，更驚現小肚腩。

孫藝珍

除了女神全智賢外，另一39歲女神孫藝珍亦試過失手，當年她現身電影節活動為電影《沒有秘密》宣傳時，孫藝珍因為穿上略嫌鬆身的褲子現身，加上其水潤妝在閃光燈之下變成油臉，令到網民大嘆女神走晒樣，又懷疑她是否得罪造型師。不過孫藝珍自從於今年元旦日公開認戀男神玄彬後，她每次都以最佳狀態示人，顯得容光煥發。

金泰希

而同屬女神的41歲金泰希，亦試過現身《SBS演技大賞》時穿上一條薄紗貼身長裙，不過因為裙子的設計令金泰希似用白布紮住胸部，更令到原本有身材的她頓時變成好似平胸一樣，加上中間透視腰肢的效果，令她無端端變成水桶腰。

金喜善

除了三大女神試過失策外，現年43歲、有「韓國第一大美人」之稱的金喜善去年現身SBS新劇《Alice》的發佈會時，亦疑似因為睡眠不足致水腫關係，令她現身時微現雙下巴，認真失策。

韓韶禧

至於新上位女神、憑話題劇《夫妻的世界》上位的26歲女星韓韶禧（前譯韓素希），她亦試過失手化濃妝，同時又重手用美顏濾鏡拍片，令她的雙眼變得不合比例，加上鮮艷紅色唇膏，令她頓時變成「網紅樣」，fans都不禁留言勸她：「關掉濾鏡吧」、「不用濾鏡已經夠美」等。

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