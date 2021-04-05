張致恒（Steven）年初被揭欠下周身債，總數逾40萬，除了遭其中一名債主馮鎵瀠（Naomi）公開鬧爆有錢請外傭但又不還錢外，Steven的妻子雯雯更接連在社交網放負，情況令人擔心。最終Steven在上月底於社交平台出post認衰，並指自己正努力工作搵錢還債。事隔一星期多，今晚Steven再度在IG蒲頭，但今次是講兒子受傷，他坦言心痛：「唔喺佢哋身邊」、「唔放心放手畀其他人湊」，不排除Steven為搵錢還清債務，要將兒子交給親友照料，自己外出開工搵食。

Steven今晚貼出兒子額頭有傷的照片，他寫道：「從來自己點樣整親都當冇乜事好快會好返，但係當知道自己個仔喺高處跌落地下撼親個頭係真係會心痛到瞓唔着，我又唔喺佢哋身邊唔可以幫手睇住個仔，所以真係唔放心放手畀其他人湊。」文末還有幾個大喊的表情符號。

Steven與太太之間育有2名兒子，分別是將於本月8日兩歲生日的天寶，及9個多月大的細仔天牧。今次受傷的相信是天寶，見他額頭近髮線部份，明顯有微紅，但不見腫，由於相中看到天寶無眼淚，而且肯讓長輩撥起頭髮影受傷的地方，相信不是剛出事的照片。

雖然Steven在外的名聲不好，但他在兒子面前卻永遠一臉父愛，而在他被公開追債前，亦不時在社交平台晒與兒子玩的照片，可見是個真正愛錫兒子的爸爸，所以今次囝囝傷到額頭，心痛也不似是謊言以博取同情。

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