武漢肺炎疫情似乎受控下，香港人生活漸漸回復正常生活，不過由外地返港的旅客，仍需要在指定檢疫酒店隔離21日。張錦程今日曾在facebook透露正接受隔離，又說：「在密閉房間下21天，沒有一窗可以打開，人道嗎？」

其後《蘋果》收到讀者報料指，正在富豪機場酒店接受強制隔離的張錦程，今日因離開隔離檢疫房間，被送到北大嶼山醫院，並涉嫌違反隔離令被捕。《蘋果》晚上成功聯絡上張錦程，他聲線柔弱下承認曾離開房間，並解釋是一場誤會，在醫院檢查後被送竹篙灣隔離營。

張錦程解釋事發經過：「可能我出過酒店房門，因為今朝心跳好犀利，想出去唞啖氣，因為間房好迫夾。」張錦程當時心跳越跳越快，但發現所有電梯都有上鎖，故向職員詢問可否落樓，他指按程序不能落樓：「佢哋幫我撳咗落去之後，我喺大堂門口外休息，唞返順條氣。」張錦程指隨即有人抵達送他到醫院檢查。

張錦程表示驚有誤會：「可能喺佢哋個角度已經係違反咗，我唔係蓄意囉。冇辦法，如果唔係真係好驚，隨時死嘅真係！」現時身處竹篙灣隔離營，環境比在酒店房間改善：「呢啲有窗，好好多，我同衞生署都講過，佢哋都話有啲客人困一日喺酒店房都幾麻煩，又冇窗，有窗好啲。」

警方發言人回覆，今日正午約12時，一名54歲姓張本地男子於暢達路一指定檢疫酒店，懷疑離開檢疫房間，警務人員接報到場，於酒店避車處發現該名男子，該男子表示身體不適，被送往北大嶼山醫院治理，其後已出院，該名男子由相關部門衞生署人員送往竹篙灣檢疫中心繼續接受檢疫。

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