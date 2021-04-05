北望神州的陳小春早前曾被娛樂博主在微博貼食飯相，暗批他用筷子夾菜時翻來翻去無禮貌。原來不懂Table Manner的陳小春，本身也是個生活白癡，最近應采兒亮相大陸綜藝節目《聽姐說》，以Talk Show形式熱嘲老公欠缺自理能力，連換燈泡都不會，直言擔心他成為兒子陳胤捷（Jasper）的壞榜樣。

節目中，應采兒笑稱自己有3個兒子，雖然陳小春已是年屆53歲的中老，但在她眼裏卻是個長不大的大細路，連換個燈泡也會拆爛燈座，別人的老公兩下手勢便換好，他碰過的電器就會壞掉。他也不懂組裝生活用品，大至嬰兒床，小至安裝電視盒子都不會，「包括音響，我不在家，他不播音樂。」莫說不知怎做預辦登機手續，就連生活小細節，記個網上密碼也出問題，她大爆陳小春在多次忘記密碼後改成123456。

陳小春各樣缺點中，應采兒最難接受對方愛說謊，多次應承諾會戒煙，但每天都以外出買咖啡為藉口偷偷吸煙。她又擔心老公會教壞囝囝，「之前買了一部電動代步車，兒子很想玩，但作為一個謹慎的媽媽，我覺得好危險，但我老公不相信。」結果小春跟兒子出外玩電動車，Jasper整傷了嘴和手腳。」最後，應采兒自認臭脾氣，陳小春最大優點是容忍她，所以始終愛他。

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