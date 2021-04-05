50歲日本型男竹野內豐擔正的富士電視台「月九」劇《第一刑事部的烏鴉》將於今晚首播，日本女團AKB48首任一姐前田敦子將在下周播出的第二集客串演出，扮演虐待兒童的人氣料理研究家，是前田相隔三年再次參演「月九」劇。

前田敦子對上一次演出的「月九」劇是2018年的《信用欺詐師JP》，她在《第》劇挑戰演技，飾演虐待女兒的母親深瀨瑤子。深瀨當時因為一歲半的女兒哭過不停而生氣，猛烈將她搖晃引致受傷，結果被判兩年六個月監禁。而然深瀨卻提出上訴，扮演破格刑事法官入間道雄的竹野內豐決定親自為案件查明真相。飾演「惡毒婦人」的前田表示雖然對是否演出感到迷網，但因為想接受新挑戰而決定演這個角色。竹野內豐為《第》劇夥拍柏林影后黑木華合作，其他演員還包括新田真劍佑、山崎育三郎和小日向文世等，是首部以法官為主題的日劇。

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