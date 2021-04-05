人生無常，要活在當下，但好多事情追悔莫及，亦只能嘆一句「愛得太遲」。高海寧昨晚在IG上載與外公的合照，透露外公剛離世，卻遺憾未能跟對方見最後一面，亦後悔沒有好好侍奉老人家。

高海寧直言小時候不大喜歡外公，因為對方「大男人」重男輕女：「今天，外公離開了我。從小在外公外婆身邊長大，成長的點滴仍然歷歷在目，小時候有點不喜歡外公，因為他總是讓外婆流淚，年輕時的他還重男輕女得厲害，是個不折不扣的大男人，一直覺得跟這個脾氣古怪的老人不如外婆親。」但血濃於水，當公公離開了，高海寧即瞬間崩潰：「直到今天我意識到自己錯過了見他最後一面，以後、以後的以後也再見不到他的時候，瞬間崩潰了！真的後悔不已！後悔上次回去沒有跟他多嘮叨幾句，後悔今年新年沒回家給他叩頭拜年，後悔沒來得及親口跟他說我也很愛他，真真切切地感受到甚麼叫『子欲養而親不在』！」

雖然是不捨，但高海寧表示仍會堅強面對，做外公感到驕傲的外孫女：「深信您會在天國繼續看顧我們，外公，來不及跟您告別就永別了。謝謝您，送了個這麼棒的老媽給我。請安心，我會好好照顧外婆，還有一家子人！請記得，我永遠愛你！」她還hashtag了「#愛要及時、#血濃於水、#RIP」。

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