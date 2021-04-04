ViuTV男子組合MIRROR上周四（1日）在梅窩為新一季《MIRROR GO》拍攝外景，其間因為湧入梅窩的fans眾多，被質疑阻礙工作，MIRROR 12位成員一字排開作出呼籲，其中姜濤更訓斥fans。事後引起正反兩邊「文字對戰」，有人批評私追fans霸道影響藝人私人生活；有人就覺得經理人要藝人出面，保護藝人方面工作不力。

望梁祖堯幫助發掘新稜角

其中受到猛烈批評的「花姐」黃慧君，昨晚（4日）11點過後，在IG發文為事件作了詳細回覆。花姐首先講到會搵梁祖堯的背景，她指在《全民造星III》之後，覺得梁祖堯幫助到參賽者的表演技巧、改善問題，當時已經想MIRROR及ERROR跟梁祖堯上堂。後來公司安排MIRROR拍新綜藝節目，花姐忽發奇想：「如果開一個調教MIRROR嘅節目應該會幾好睇，大家可以更了解MIRROR，而且呢個節目可以pass一個『面對自己稜角』嘅msg畀觀眾。重點係MIRROR亦可以透過呢個節目變成更好嘅人更好嘅表演者。」

花姐稱梁祖堯聽到idea後一口答應，但開出條件，為了12子放下偶像包袱，要求12子不受騷擾及花姐不可在場，花姐更指：「製作組一直將拍攝地點保密，連我都唔知。」

60fans跟拍影響店舖途人

然後花姐開始為梅窩事件解畫，她說第一日已經有fans知道地點，並在同一營地訂了房間，第二日更有60名fans貼身跟著MIRROR，當時製作組已勸喻fans離開，同日傍晚拍攝隊伍在一間酒吧取景，但太多fans聚集在門外，影響到旁邊店舖，製作組收到投訴，最後取消了將兩個拍攝環節。

兩日來的爭論中，有人質疑有份拍攝的梁祖堯與一班工作人員為節目效果，刻意營造事端，又未得到同意下拍攝了fans的外貌。對此，花姐表示是MIRROR 12人提出親自勸籲fans，當時梁祖堯都有致電徵求同意，花姐稱：「我當時認為fans應該會聽MIRROR說話，所以批准佢哋咁樣做。」製作組亦答應不會將fans剪出街，指會拍只係想影MIRROR點樣自己面對同解決問題。」

花姐稱兩日來收到好多私人訊息，所以出post回應，稱雖然明白大家愛MIRROR，但又說：「但同時唔希望有人唔了解事件而針對『幫緊MIRROR嘅人』，我希望喺度同祖堯老師、製作團隊道歉。」

提4準則處理私追問題

另一討論焦點，是私追fans影響到藝人工作及私人生活，亦有人指昨日MIRROR開工，仍有為fans簽名、合照。花姐在文中解釋一直以來的自己的準則：「咩情況下，我唔容許MIRROR 成員停低同fans影相或唔容許fans跟隨？」並提出以下4點：

另外，ViuTV昨日中午在官方facebook中宣佈，MIRROR與梁祖堯在晚上11點開Live，開宗明義梁祖堯會即場示範調教MIRROR。

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