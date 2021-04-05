46歲日本女歌手華原朋美日前上《OUT×DELUXE》節目接受訪問，罕有地談論目前的經濟狀況，又自爆收過舊愛、過氣音樂教父小室哲哉的名貴法拉利跑車，網民隨即紛紛留言，表示希望電視台開拍像《M 我珍愛的人》一樣的華原自傳劇。

天后濱崎步半自傳劇集《M 我珍愛的人》自去年4月播出後，在日本當地掀起話題，劇中扮演步姐的21歲新人安齊歌戀更火速上位，至今已推出8支單曲。《OUT×DELUXE》日前出街後，有不少fans期待收看華原版自傳劇，有傳媒更將她與步姐比較。濱崎步於1998年出道做歌手，比華原朋美遲入行三年，兩人當時都是極具人氣的偶像天后。步姐當年還接替華原，為「桃之天然水」擔任代言人拍廣告，因此兩人經常被人作比較。事實上，華原在藝能界的經歷亦與步姐十分類似，兩人不但出道時的吸金能力和奢華生活旗鼓相當，她們當年亦分別戀上音樂監製松浦勝人和小室哲哉，因此電視台照辦煮碗開拍華原自傳劇，相信亦能大收旺場。

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