日本著名編劇橋田壽賀子因急性淋巴瘤，昨日於熱海市內的寓所中逝世，享年95歲。橋田生前曾創作多部深入民心的劇集，包括經典日劇《阿信的故事》和《冷暖人間》等。

據「橋田文化財團」表示，橋田於2月底在東京一間醫院接受治療，到3月中轉往靜岡縣熱海市的病院，並於本月3日返回寓所繼續休養，延至昨日不幸離世。橋田壽賀子1925年於南韓首爾出生，並於大阪長大。橋田於1949年加入松竹電影公司當編劇，代表作包括NHK晨間劇《阿信》、大河劇《春日局》以及TBS長壽劇《冷暖人間》系列等。橋田擅長描繪家庭關係，她所寫的台詞冗長，而且不容許導演和演員擅自更改。

除了劇集創作外，橋田壽賀子亦擔任「橋田文化財團」理事，又設立「橋田賞」，招募編劇投稿，在業界有極高的指標性。著名演員堺雅人、小栗旬、天海祐希、草彅剛和竹野內豐等，亦曾獲得橋田賞的肯定。

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