蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
要聞港聞
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
體育

【搣飛割凳】各有各的方向與目的

1小時前
《迷幻車手》

Jack Kerouac寫於1957年的小說《在路上》（On the Road），展示了Beat Generation這世代對生命的反思，也指導了後來不同世代的人，抱着各自的方向與目的，上路。

相關新聞：【娛樂專題】懷疑人生就去浪跡天地

撰文：月巴氏

1969年《迷幻車手》（Easy Rider）追逐自由

彼得方達（Peter Fonda）與丹尼斯賀巴（Dennis Hopper）自導自演，兩個青年，駕着Harley追逐自由，彼得方達有這麼一句對白：「I wasn’t born to follow！」——他們這種生活方式，對60年代保守人士卻構成挑釁。

1984年《德州巴黎》（Paris, Texas）父子結伴

一個男人究竟經歷了甚麼，令他將自己放逐於德州荒漠四年？當他回到城市重過正常生活，卻又按捺不住，再次上路，這一次更帶同自己兒子……德國導演雲溫達斯（Wim Wenders）經典公路電影。

1991年《末路狂花》（Thelma & Louise）命運自決

Callie Khouri寫的劇本，列尼史葛（Ridley Scott）很喜歡，決定執導。兩個中年女人相約去camp，原本只想暫且逃離原來生活，卻不得不面對慘受男性壓迫的女性悲慘命運，甚至被FBI追捕。最後的命運，她們決定自己揀。

2007年《浪蕩天涯》（Into the Wild）放棄所有

一個大學模範生，畢業後，沒有搵工，更將自己存款全數捐給慈善機構，然後離開父母，走到美國荒野，連車也不要，開展人在野式生活。他相信生活不只得一個方式。真人真事改編，那個人名叫Chris McCandless。

月巴氏搣飛割凳迷幻車手德州巴黎末路狂花浪蕩天涯
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner