Jack Kerouac寫於1957年的小說《在路上》（On the Road），展示了Beat Generation這世代對生命的反思，也指導了後來不同世代的人，抱着各自的方向與目的，上路。

撰文：月巴氏

1969年《迷幻車手》（Easy Rider）追逐自由

彼得方達（Peter Fonda）與丹尼斯賀巴（Dennis Hopper）自導自演，兩個青年，駕着Harley追逐自由，彼得方達有這麼一句對白：「I wasn’t born to follow！」——他們這種生活方式，對60年代保守人士卻構成挑釁。

1984年《德州巴黎》（Paris, Texas）父子結伴

一個男人究竟經歷了甚麼，令他將自己放逐於德州荒漠四年？當他回到城市重過正常生活，卻又按捺不住，再次上路，這一次更帶同自己兒子……德國導演雲溫達斯（Wim Wenders）經典公路電影。

1991年《末路狂花》（Thelma & Louise）命運自決

Callie Khouri寫的劇本，列尼史葛（Ridley Scott）很喜歡，決定執導。兩個中年女人相約去camp，原本只想暫且逃離原來生活，卻不得不面對慘受男性壓迫的女性悲慘命運，甚至被FBI追捕。最後的命運，她們決定自己揀。

2007年《浪蕩天涯》（Into the Wild）放棄所有

一個大學模範生，畢業後，沒有搵工，更將自己存款全數捐給慈善機構，然後離開父母，走到美國荒野，連車也不要，開展人在野式生活。他相信生活不只得一個方式。真人真事改編，那個人名叫Chris McCandless。