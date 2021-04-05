近日香港出現一股移民潮，英國更是熱門熱居地之一，向來是曼聯狂迷的李克勤，近日在網上被盛傳他低調安排家人移民英國，更指其妻盧淑儀已帶同兩名兒子李立仁、李力司飛抵英國。對於被傳移民英國一事，李克勤今日向傳媒澄清無此事，他表示︰「謝謝大家關心，雖然我很喜歡曼聯，但我們從來沒有移民英國或其他國家的打算。我很喜歡香港這個地方，亦以身為香港人為榮，會繼續努力工作，唱多啲好歌同大家分享。」

此外，李克勤最近為TVB節目《聲夢傳奇》擔任「主理人」，昨晚在特備節目《聲夢前傳》中，他與15名參賽者及主持人森美齊齊亮相，而新任副總經理的曾志偉亦有現身，更親自解答《聲夢》被腰斬的傳聞，志偉表示只是今個星期未做，改為下周播出，嚇到一班參賽者一額汗。

當森美介紹李克勤出場時，雖然有歡呼聲，不過坐在前排，今年15歲的詹天文即問旁邊的參賽者︰「邊個嚟㗎？」對方答「李克勤」後，詹天文再說︰「真係唔識佢，當佢自我介紹之後，我先知呢個人係邊個。」至於另一位參賽者，14歲的姚焯菲就說︰「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫咩名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌。」看來兩位00後的參賽者，對入行35年的李克勤冇乜印象。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！