韓國天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD），2月時被爆暗撻同門女團BLACK PINK的25歲成員Jennie一年，兩人所屬的YG事務所沒有直接否認戀情。爆出戀情後二人依舊專注工作，早前GD和Jennie就為同一品牌拍攝宣傳片，二人首次「合體」齊齊托頭示人，十分合拍，而近日Jennie及GD又再次非常合拍地穿上同一品牌的服飾晒新相。

疑意外露底

Jennie昨日於IG公開一輯賞櫻的新相，照片中她以粉紅色的造型登場，未知她拍照時是否太興奮，其中一張照片就疑似意外露出黑色打底。不過網民就更加關注Jennie的行頭，根據韓媒報道，Jennie當日穿的上衣及背包，就分別價值500萬韓圜（約34,400港元），單是上衣及背包的行頭就值約68,800港元，因而引起網民熱議。

獲愛情滋潤

另外，GD爆出戀情後甚少更新IG及蒲頭，不過原來他密密工作，今日韓國雜誌《Dazed Korea》就一連公開多張GD的新相，表示GD擔任雜誌13周年特輯版的封面人物，預告之後將公開更多GD的訪問內容。而於公開的照片中，就見到GD貫徹他的「神秘主義」，甚少露出正面，不過仍可看出他非常精神，未知是否因為有愛情滋潤？

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