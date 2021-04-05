韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》昨晚播出第14集，劇迷等足10多集，終於等到宋仲基和全汝彬上演初吻，不過結尾宋仲基再次迎來危機，昨晚一集收視比上一集升至11.258%，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

扮情侶混入畫廊

承接上一集，宋仲基破壞了澤演的發佈會，更令他當眾出醜被淋豬血，令澤演大感震怒，並決心報復宋仲基，決定從意大利召來宋仲基的死敵對付他。至於宋仲基尋找澤演的空殼公司找他洗黑錢等證據，最後找到一間畫廊是線索。宋仲基和全汝彬假扮另一對情侶混入到畫廊，但原來到訪的男子打算向女友求婚，此時畫廊工作人員遞上戒指，宋仲基無奈之下向全汝彬求婚，眾人要求兩人咀嘴，最終全汝彬主動咀宋仲基，上演兩人的初吻。

被槍指嚇面臨死亡

兩人聯同錦加大廈的租客成功取得畫廊的資料，而宋仲基和全汝彬回到錦加大廈時發現有人跟蹤，宋仲基叫全汝彬先去買酒，讓她先離開，之後他就獨自應付來自意大利的死對頭，最終宋仲基被打到頭破血流，更被槍指嚇，瀕臨死亡邊緣。

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