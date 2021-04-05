被喻為是LVMH的接班人，LVMH主席Bernard Arnault的大仔Antoine Arnault上年與拍拖9年兼育有兩子的俄羅斯超模女友Natalia Vodianova註冊結婚，婚後Natalia致力於慈善工作，出任聯合國人口基金親善大使，最近更回歸模特兒身分，接連為Tory Burch、CHOPARD（蕭邦）、LVMH旗下的Bvlgari及老公Antoine擔任主席的Loro Piana拍攝，恍如重返巔峰時期，她為蕭邦拍攝的Happy Hearts廣告，其珠寶收益更將捐助她創辦的Naked Heart Foundation，人美心善。

Natalia Vodianova除了是超模、慈善家，更是個5個小朋友的媽媽，她的19歲大仔Lucas最近就宣佈推出個人品牌Fashion Baby，第一炮運動鞋系列將於今個月尾上市，妹妹Neva就在生日當天率先收到，鞋底的蝴蝶元素是品牌符號，在包裝上亦可見。兩母子日前開直播闡述品牌設計，Natalia的驕傲與興奮之情溢於言表，她更親自當模特兒，為囝囝宣傳。Lucas雖然是由Natalia和前夫所生的，但和繼父Antoine Arnault關係良好，今次創牌不靠父幹，即使沒有LVMH的光環，有媽媽Natalia照住，前途一樣無量。

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