RubberBand（RB）前晚起一連四晚在紅館開騷，以意大利文「Ciao」（再見）命名的演唱會「RubberBand Ciao 2021」是關於「聚與散」作為主題。早前成員泥鯭曾指：「我哋唔好講『聚散』，要講『散聚』，將『聚』擺喺後面，我哋有個信念喺度。」故演唱會無論服裝、歌曲編排、形式表達都玩盡「散聚」概念，暗喻香港人因政治因素離散，但終會走過黑暗時代再相見。主音6號更以《漫長》的歌詞鼓勵港人︰「香港人唔好放棄」。

香港樂隊RubberBand今次開騷，找來初出道時合作的小肥做和音，也是「分久必合」的心思安排。6號在服飾上亦有心思，外套在前胸、右臂及背部除了印上《許多年以後》、《脫逃》、《未來見》及《漫長》歌詞，又特別將「散」、「聚」、「未來」、「心」放大，另外有一個倒轉了的「罪」字，手袖上亦有「再見」、「夥伴」，而當他脫下了外套後，內裏的黑色T恤背面是獅子山圖案，完全將主題演繹於身上。

「年輕人冇得揀好慘」

6號唱《阿波羅》時呼籲觀眾合唱，以歌詞「日蝕下在為你寫字，期待你再看見我的那時」傳遞相聚訊息。之後唱《你和我》、《漫長》等10首歌，6號以《漫長》的歌詞「說不出放棄」為香港人打氣：「香港人唔好放棄。我哋平凡嘅四個人，之前搞咗音樂會，請咗好多big band、樂手一齊玩音樂。因為疫情令大家唔可以喺現場玩音樂，但而家實現夢想，雖然發生過好多不確定性嘅不順利，但仍可以喺紅館見大家，唔再係網上，大家可以feel到佢哋嘅皮膚同汗水。」

呼應「Ciao」主題，6號說︰「音樂會叫Ciao，人生聚散散聚來得突然，唔係煽情，但𠵱家樂手要同大家say ciao。」樂隊逐一落台say ciao，當RB唱完《挾持》、《山河故人》及《倒行詩》後，6號又說：「分開咗，好多時唔可以返轉頭，呢刻好開心大家一齊喺度。」其間6號脫下外套，T恤背面露出獅子山的圖案。到《心照一生》時台上只剩下RB四子，6號笑說：「得返我哋四個，係咪有啲傷感呢？但都要面對，有時都係一個過程。」現場有觀眾大叫：「仲有我哋。」最後更走剩阿偉，分分合合表演及個人solo，刻意令「散聚」意味更突出。阿偉說︰「呢刻隊友離開晒舞台，但我仲有你哋同屋企人。」他又借女兒勉勵年輕人：「阿女今年6歲，之前鍾意RB，突然轉為鍾意BLACK PINK（韓國女團）。小朋友、年輕人最緊要有得揀、冇得揀好慘，年輕人加油。」他獨唱了一首《G.I.》，是6年前寫給女兒的歌。

「永遠都係嚟自香港」

其後音樂會成員換上另一套白衣再齊集上台，RB送上主題曲《Ciao》，6號說面對疫情隨時開唔成騷，但仍做了主題曲：「首歌係第一次唱，送畀呢塊土地所有人。」之後再唱《逆流之歌》：「無論大家去或留，無論點未來都係好、可能有困難、順或逆。」他們更強調：「我哋係嚟自香港嘅RubberBand，永遠都係。」唱《未來見》之前，6號表示這首歌在2018年寫的，是對大家承諾在廣闊的未來要除罩相見。最終encore唱出《夏令時間》，泥鯭被觀眾熱情感動落淚。

另外，唱到《睜開眼》時，台上有白色燈光的設計以配合歌詞，6號說：「呢首歌係2012年寫，9年來見證好多聚散，呢首歌好難唱落去，但我哋都盡量唱落去，同大家一齊！」昨日有RB歌迷於社交網呼籲入場樂迷聽此曲時不要開電話燈，回應中有人留言︰「有啲歌係閉上眼去聽感受更深。舞台燈光做成咁，就係畀你睇唔清台上嘅人，到你真的睜開心眼才光明」， 有人更留言之前演唱會唱這首歌時有黃雨傘。