洪卓立今日為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，同場還有師姐、近日復出的何嘉莉。洪卓立透露月底將會出發到大陸工作一段時間，接拍3套電影，近日忙於收拾行裝，最放不下的家中愛犬，經深思後，決交由舊愛、陀B已5個月的湯治（Kathy）照顧。

深怕愛犬傷及湯怡

洪卓立指，愛犬是以前拍拖時與Kathy一起飼養，本來是一對，已經十幾歲，其中一隻早前離世，而他今次返大陸開工，因為未知歸期，所以他要找人照顧愛犬，洪卓立說：「都唔知幾時先會返嚟，同Kathy傾咗，我離開香港會將狗仔交畀佢照顧。知道佢陀B，但我身邊好朋友又唔喺香港，而且環境上唔太放心畀其他人，佢話OK，搞唔掂就會畀老公搞，我都冇辦法……其實我都擔憂，我好驚大肚婆整親，因為狗仔好活躍，你唔知佢嘅力度係點，驚有意外。」但洪卓立又不想將已十幾犬的愛犬隻放到狗酒店，無奈下只有拜托Kathy幫忙。

雖然如此，但洪卓立對在武漢肺炎疫情下仍有工開而感開心，對於自己何時返港，他也沒有頭緒：「有嘢就會照做或者逗留。」提到今次與師姐何嘉莉合唱經典廣東歌，洪卓立坦言有壓力，惟幸好唱歌位緊湊，演出時也沒有時間讓他緊張。

何嘉莉兼顧家庭事業感疲累

何嘉莉與洪卓立在公司不同年代出道，今日首次合作。何嘉莉將於6月推出單曲，正在籌備中，近日勤於練歌，又要照顧家庭，感到十分疲累。講到她頻頻出show，全面復出娛樂圈，何嘉莉笑說：「講到復出好老套，我覺得要做就全力去做，要離港工作都唔抗拒，但要安排時間照顧好小朋友先，雖然有工人幫手，但我鍾意自己湊小朋友多啲。」

她又指飛機師老公Gerald Sze亦支持自己工作：「佢都好忙，仲忙過我，飛行方面唔係太多需求，做緊一啲私人事業搞生意，樣樣試吓，佢嘅優勢係多時間，以前全盛時期都好多時間喺屋企，方便兩邊發展。」

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