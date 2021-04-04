果燃台「國際短片精選」來到最後一波，一連6個星期，總共24齣來自世界各地的精采短片，現已盡數上架，希望各位喜歡。

這個星期為大家送上最後四齣精采短片，印度的《單身出行》講講印度女性地位、英國的《無家之城》帶你看看英國的居住問題，印尼的《禮物》和你探討保守宗教制度下的性別認同，還有來自西班牙的輕鬆惹笑黑色喜劇《只想你安息》。四套短片題材不同，各有睇頭，總有一齣啱你口味。

THE NEST 無家之城 （英國 2016）

導演：Jamie Jones

「倫敦是歐洲排名第一的城市經濟體，地源及可宜居性使房屋價格昂貴是必然的……」當年仍是倫敦市長的約翰遜咁樣講。港人拿BNO移英是大趨勢，倫敦生活指數高，地貴物貴消費貴乜都貴，土地問題更一直存在。

英國短片《無家之城》，講述單親媽媽Janine（Vicky McClure飾演）遇到的困局，一早就同正值反叛期的大女兒Clemy（Amy Bowden飾演）大吵一輪，Clemy憤然離家出走，Janine又要照顧其餘兩個塞豆窿，之後再面臨即日被逼遷的難題。被逼遷的原因是地產商一次過加租一倍，令單親媽媽Janine再也無法負擔這個住了5年、由她一手一腳建立的家。

Janine其後與新住客相遇，新住客是一家印裔中產家庭，對方送上問候溫暖，更談到英國住屋問題嚴重；換來卻是Janine有意無意的狠拋一句：「這並非是你的國家，所以這並不是你的問題。」不知那是大英國主義的歧視還是只是心情太壞。

《無家之城》2016年參展英國利物浦國際電影節，飾演大女的Amy Bowden奪得評審團獎，其後於2017年參展英國倫敦短片展、2017年芬蘭坦佩雷短片影展，及入圍2017年法國克萊蒙費朗國際短片電影節國際短片競賽。

Counterfeit Kunkoo 單身出行 （印度 2018）

導演：Reema Sengupta

有人住唔起屋，有人就有錢都冇屋住。在印度這思想保守的國家，女性身份地位卑微，男女不平等觀念早已根深柢固。當連丈夫全名也不能在外人面前直呼的時候，講女性主義、講教育、工作、投票等權利，那是天荒夜譚。

女主角Smita是位中產的印度女性，決心離開卑劣的丈夫獨自生活，原本靠着遠房親戚業主的關係，尚可自住蝸居的Smita終被逼遷，踏上搵樓之旅，卻發現找遍了孟買每個角落，也無法找到可以讓單身女性容身的居所，就算妳有錢都冇用，作為一個印度女性，單身出行談何容易。

導演Reema Sengupta是個獲獎無數的印度新銳女導演，除了短片之外也有拍廣告、劇集和長片，在國際上也頗具知名度。

《單身出行》於2018年在美國辛丹斯電影節作世界首映，其後獲多達115個國際影展邀請參展，並奪得多個獎項，包括2018年法國克萊蒙費朗國際短片電影節、並在2018年荷蘭阿姆斯特丹新文藝復興電影節奪得最佳女性電影人獎、2018年美國布魯克林電影節最佳劇情短片、2018年日本亞洲短片電影節最佳女演員、2018年意大利維羅納SanGiò電影及錄像節奪得最佳導演及最佳女演員。

Kado 禮物 （印尼 2018）

導演：Aditya Ahmad

說到女性身份卑微，除了印度之外，印尼也不遑多讓。導演Aditya Ahmad說，這是來自Isfira Febiana自身的故事，片中的Isfi就是Isfira Febiana本人。Isfi究竟是女生男相，還是女身男心？她動作不很劉華，但故事背景肯定是「男校女生」。她束了一頭短髮，就讀男校，平時都會特地換上長褲上學，喜歡混在男人堆中稱兄道弟。Isfi有一位女性閨密Nita，只有和Nita一起時才能盡表心聲，為了她的生日，Isfi不惜戴上面紗換上長裙，來到Nita信奉伊斯蘭宗教的家中，為她連夜準備神秘禮物。

在導演Aditya Ahmad口中，Isfira Febiana即使生活在LGBTQ這個多元性別的時代，仍然覺得自己是個異數，對自己的性別和性取向難以認同。這不單單是Isfira Febiana的故事，在世界上諸如此類的故事多若繁星，只希望大家凡事尊重，不要視與自己有別的人為怪物。

《禮物》於2018年奪得威尼斯影展最佳短片及於新加坡國際電影節奪得最佳東南亞短片和青年評審團獎，其後於2019年西班牙馬德里國際LGBT電影節奪得最佳短片，並在2019年美國辛丹斯電影節獲名評審團短片大獎及2019年澳洲墨爾本國際電影節獲提名最佳短片。

RIP 只想你安息（西班牙 2017）

導演：Caye Casas，Albert Pintó

暗黑房間配柔和燈光，男主角Juan一臉蒼白鋪上厚粉，對白全是針對身後事，加想戲名《只想你安息》，好自然聯想到是講一個死人的故事，無奈、諷刺、也帶點黑色幽默。有些人一生做的事只為取悅別人，甚麼都講體面，不能丟臉下失去自我失去人生價值；為求達成目標計劃，完全不會理身邊人感受。

奇蹟地死極都死唔去嘅Juan，被妻子強迫要完成葬禮，母親得悉兒子突然翻生，竟然由喜變憂，為了要配合葬禮完成，讓已到來的幾百名賓客得以送他最後一程，完成這場世紀大葬禮，不惜要Juan自殺，更聯手諗盡辦法要殺死Juan，故事荒誕離奇仲開始cult味濃。

《只想你安息》於2017年亞美尼亞ONE SHOT國際短片展奪得評審團特別獎、2017年墨西哥莫爾比多電影節奪得最佳國際短片、2017年西班牙錫切斯電影節奪得最佳短片、2017年西班牙聖塞巴斯提安奇幻影展奪得觀眾票選獎及2017年西班牙畢爾包奇幻影展奪得最佳短片。

一連6個星期，果燃台為你推介了總共24齣來自世界各地，各具風格，各具地方色彩的精采短片，希望各位喜歡。賞味期有限，8月就會下架，大家不要錯過。

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