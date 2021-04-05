RubberBand（RB）紅館演唱會《RubberBand Ciao 2021 》昨晚第2場演出，4子繼續穿上最具樂隊特色的服裝登場。繼首晚阿偉溫馨獻唱給女兒後，昨晚的Solo環節，輪到阿正登場，他一開口便笑說：「你哋都知我係唔出聲嗰個，訪問唔出聲，演唱會我都唔出聲，不過今次都嗌咗少少，但唔知有冇走音。噚晚阿偉唱咗首歌，但你唔好以為我會唱歌，唔好咁大期望。」

此話一出，全場起哄，阿正笑說：「你畀我講埋先，我十年嘅嘢，今日要講晒出嚟，呢首歌係我寫，不過我寫好多首歌都係諗住嗰個人，就係我老婆，佢今晚都喺度。呢首歌作嘅時候真係諗住佢，歌詞係唔係好make sense嘅英文，但係好冧冧豬，我會彈畀你聽。」最後唱出《i》專輯中的《First Date》，心情大靚的阿正唱罷更向太太送上飛吻。

除了窩心的時刻，也有揪心的一幕，6號在演唱《山河故人》時，忽然激動得跪低拍打台面，之後更哭得面容扭曲，而有份擔任和音的小肥也跟着爆喊，兩人更擊拳互相鼓勵，6號說：「其實近年好多人都left group（離開群組），好多嘢都冇得返轉頭，我自己都有個朋友係咁，所以呢首歌係感受好深。希望所有嘢都可以返轉頭，不過我哋唔係魔法師，只係識玩音樂，只能送歌畀大家。」之後他唱出了另一作品《倒行詩》，為觀眾也為自己帶來點點安慰。

觀眾的熱情，打動了RB每位成員，在音樂會上連番encore，阿偉拿起手機拍下值得紀念的一刻，又與觀眾Selfie，表現興奮，最後送上《我和你》、《夏令時間》及《Simple Love Song》，音樂會才曲終人散。

另外，如果有細心留意，會發現RB的衣服上都會以刺繡、模版等方式加上不同的歌名或歌詞，這些都是對成員有很大影響的歌曲、歌詞或圖案，例如6號外套背部就是《漫長》的歌詞，衛衣的背部則是獅子山的剪影，泥鯭身上的吊帶則見有《未來見》的歌詞。

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