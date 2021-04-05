33歲的英皇小花湯怡早前奉子成婚，嫁給排舞師麥秋成，女方婚後專心安胎，不時更新IG出post分享新手媽媽孕記，昨日陀B約5個月的湯怡就貼出倒立做瑜伽相片，她身後未有依着牆邊借力，動作十分「牙煙」，湯怡留言：「今日天陰陰，心情都爭少少，做吓運動拉吓筋，開心返。大家請放心，我懷孕前一直有做headstand，而家都係有麥生喺隔離，安全情況下先做。」湯怡懷孕前不時會行山做運動，有孕後就減少運動，她貼出倒立相後不忘溫馨提示其他孕媽：「之前未學過嘅準媽媽，記得唔好亂做啊！」

湯怡雖自問做這個動作時有顧及安全，不過意外是很難預料，網民卻擔心她及肚中BB，還怪責她太任性。「雖然話一直有做，但意外嘅嘢冇人想，做媽媽嘅就要顧慮埋你肚內嘅小生命啦」、「唔好做呢啲危險動作，有咩意外咁點算呀？」、「有BB仲做呢個高危動作有咩益處？為打卡？」、「希望為咗BB着想，不要再做危險動作啦！知道你做開運動都係咁話，無必要為咗呃like而做，覺得自己好威威，Sorry我唔會like這post。」

此外，余安安的長女李文琪（Marcia）都陀B，她昨日為這位準媽咪慶祝生日，三母女連同女婿Jeremy一齊切蛋糕，幼女李文騫更搞笑跟家姐玩肚頂肚動作合照。

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