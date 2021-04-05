美國演員工會獎（SAG Awards）今早舉行，雖然今屆頒獎禮受到武漢肺炎疫情影響，以預先錄影形式播出，但女星們一樣由台上鬥到台下，非常有睇頭。

姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）和安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）齊齊爭奪影后，最終由安雅憑大熱劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）勝出，但造型方面則平分秋色。姬蒂走女強人路線，以Givenchy西裝套裝現身，金屬鎖釦皮帶增添型格氣息，充滿影后氣勢，其造型師在頒獎典禮後貼出姬蒂敷面膜的搞笑相片，展示反差感，完全沒有架子；妮歌潔曼以優雅的Armani Prive高訂登場，透視材質加上精緻的刺繡，甜美高貴，但沒甚麼驚喜。至於榮奪影后的安雅，今次沒穿戰袍Dior，改穿Vera Wang的裸粉色吊帶裙，低胸開衩的剪裁份外性感，再加上黑色喱士點綴，配上總價80萬美元的Tiffany & Co.珠寶，「媚」力十足。

艾麗芬寧（Elle Fanning）和愛瑪歌連（Emma Corrin）則以不一樣的形象示人。向來充滿仙氣的艾麗芬寧，今次化起濃妝，穿上Gucci橙色條紋喇叭褲套裝，設計充滿復古氣息，又飾滿珠片，bling bling搶眼；而愛瑪歌連則以利落短髮搭配Prada訂製的deep V喱士連身裙，拼上飾以水晶石的淺藍色衣袖和單邊墨綠色百褶裙，型格又不失莊重，一反過往甜美形象，展示多變的演員面貌。

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