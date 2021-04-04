當紅女星「棉花」雖然出道10幾年，但上位好快，一來因為她演戲有天份，二來是她很會計算，只要是她認定有價值的導演、老闆或男明星，她會想盡辦法去討好，務求令他們可以幫助自己事業上位。但她有一個怪癖，尤其是對有婦之夫特別感興趣，似乎想凸顯自己個人魅力，證明好多有家室的男人都會為她出軌。

有次在北京聽一位電影製片「威哥」爆料，他指之前與棉花合作拍了一部電影，這部片男主角是內地的魅力男「球哥」。球哥接這部戲時，列出條件要求加入自己的情人「荷菁」演出其中一角，導演同意後，球哥才答應接拍，球哥一心想帶情人去外地拍戲兼談情，𠱁一下荷菁開心，沒想到在外國開工第一日棉花已看中了球哥，不斷主動出擊。姣婆遇着脂粉客，兩個人好快勾搭上，棉花完全不知道球哥與荷菁關係，但荷菁見球哥當住自己面前都敢與其他女人眉來眼去，當然好扯火。

打開房門捉姦

製片威哥指開工現場出現這種桃色紛爭，氣氛自然緊張。為了宣示主權，荷菁刻意在眾人面前與球哥表現親暱，要讓棉花知難而退，殊不知有反效果，激發棉花與自己一較長短去爭球哥。男人永遠貪新鮮，球哥當時偏袒棉花，在拍攝現場見荷菁處處針對棉花，他都會為棉花解圍，令荷菁心中有氣。由於球哥一早已將房卡給了荷菁，所以她可以自出自入球哥房間。有次晚上收工後，荷菁返回酒店沖完涼，直接去球哥房講數，但沒想到一打開門，就見到棉花穿了酒店浴袍坐在沙發上，荷菁即時怒火中燒，立刻發難，大罵棉花勾引她情郎。

兩個女人一言不合，動手打起來，球哥控制不到兩個女人的情緒，擔心事情鬧大，立刻打給製片威哥來調停，威哥說：「去到球哥房後，見荷菁哭哭啼啼大罵棉花如何勾搭她男人，而球哥坐在一旁也懶理兩位阿姐為他死去活來，我不想他們的混亂關係影響拍攝工作，所以勸荷菁先回房間。怎料荷菁說不想再見到球哥和棉花，要辭演回京，還要第二朝離開。我一聽大驚，因為已連了戲，這樣換人，如何臨時在外國找人代她？當時球哥聽到荷菁這樣說，也擔心影響劇組，所以出言安撫荷菁，還請棉花先回房，這次棉花也乖乖離開，好讓球哥去處理。到第二天早上開工，見荷菁有來，球哥也在現場多關心荷菁，反而對棉花冷漠了，待荷菁拍完10幾天的戲份，球哥立刻變臉，與棉花打得火熱，還趕荷菁回國。」後來這部片在香港和內地上映，票房都收得不俗。

撰文：白露眉

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