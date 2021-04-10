由男團Super Junior成員金希澈、金聖柱、金東炫等人主持的Channel A綜藝節目《鋼鐵部隊》，近日在韓國掀起話題，當中節目邀請特種部隊出身的預備役軍人，為各自部隊的名譽展開激烈對決的節目，被觀眾喻為現實版的《太陽的後裔》。而近日節目中的一名成員陸俊書（音譯）因為擁有如漫畫男主角的樣貌，而成為網民熱烈討論的對象。

海軍特戰副士官出身

網民以「那樣的人竟然在現實中存在」來形容陸俊書的外貌和反轉魅力，陸俊書擁有如漫畫主角一樣帥氣的臉龐，他屬於海軍特戰副士官出身，曾在海軍特戰團（UDT）及EOD（爆炸物處理隊）工作，他在《鋼鐵部隊》中介紹為整體涉獵海陸空訓練的軍人，又表示：「不管送到哪裏，都能生存下去。」表現出自信的一面。

表現唔願放棄一面

另外，陸俊書在節目內雖然表現安靜，但在出演者中，他最先挑戰引體上升的競爭，在競爭環節中雖然受到臉部的攻擊，但依然表現出不放棄的毅力，吸引了觀眾的視線。不過最令觀眾意外是陸俊書現在的職業是畫家，他亦不時在IG上公開自己畫畫並舉行展覽的日常生活。網民紛紛留言說：「偶然間看到《鋼鐵部隊》後迷上了他」、「真是一個騙子角色」、「穿軍裝的樣子居然會那麼帥」、「職業也完全反轉」等留言。

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