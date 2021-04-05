韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」將於下月13日舉行，去年受武肺疫情影響而要閉門進行，今年亦因為疫情的關係，將連續兩年以沒有觀眾的形式舉行。大會方面今日表示：「第57屆百想藝術大賞將於5月13日舉行，預計當日下午9時（韓國時間）在JTBC進行直播。」

申河均封視帝大熱

雖然今屆的入圍名單要於下周一（12日）才於官方網站公開，不過一眾韓國劇迷已熱烈討論及猜測今年的入圍名單，認為視帝方面是《怪物》申河均跟《Vincenzo》宋仲基之爭，當中申河均就最熱門。另外網民都睇好《Penthouse》的嚴基俊、《怪物》呂珍九、《西西弗斯的神話》曹承佑、《模範刑警》孫賢周、《Mouse》李昇基、《雖然是精神病但沒關係》金秀賢、《如蝶翩翩》朴仁煥及《青春紀錄》朴寶劍都有望入圍。

申惠善陷爭議

視后方面，韓國劇迷認為嘔血劇《Penthouse》金素妍是大熱，而《秘密森林2》裴斗娜、《哲仁王后》申惠善、《了解的不多也無妨，是一家人》韓藝璃、《非常校護檔案》鄭有美、《產後調理院》嚴智苑、《雖然是精神病但沒關係》徐睿知、《謊言的謊言》李宥利及《月升之江》金所炫都有望入圍，不過《哲仁王后》近日因陷爭議，未知會否影響申惠善入圍。

另外，「百想」的新人獎入圍標準是拍攝三部以下有一定戲份的主演或配角，跟出道年份無關，令人好奇今年的新人獎將由誰奪得。

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