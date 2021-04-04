現年41歲的歐倩怡（Cindy）於26歲時結婚後息影相夫教子，與56歲丈夫郭晉安育有13歲長子郭令山和10歲細女以雅，夫妻跨過兩次七年之養恩愛如昔，早婚產子令Cindy一直自覺學識不足，早年在家庭共識下展開進修大計，幾經艱苦完成了兩個大學學位，今年更考取到食物及營養學一級榮譽理學士，鋪路復出娛樂圈，讀書、事業、家庭身兼三職，靠自己技能追求理想和事業，不甘做師奶的她跳出comfort zone挑戰。

為餐廳設計營養菜式

歐倩怡覺得子女漸長，讓她可以有空間重投工作懷抱，早前她參與營養食肆活動，為餐廳設計三款營養菜式，並帶同子女一齊品嚐，結果囝囝令山把食物吃清光。除了營養學相關工作外，歐倩怡亦簽了新經理人復出，闊別娛樂圈14年現階段擁有豐盛人生，心態比以前昂然闊步，日前她接受《壹週刊》訪問說：「就算我唔做呢行，都有自己一個技能去維生。唔想自己去到七老八十嘅時候，回頭一望，到時過退休生活hea時，年輕時有冇搏過先？如果年輕時冇搏過，我會覺得我個人生好唔抵。」

開始正式回歸幕前拍攝網上節目，歐倩怡在學業上要應付考試及實習，還有家庭要照顧，每天只能睡約四小時，她自爆曾因閉關溫書抑鬱爆喊：「試過讀讀吓書喊，好辛苦，可能我冇做運動，冇一啲荷爾蒙令自己減壓、開心啲，𠵱家每日都抽半個鐘頭做運動。」重提當日下定決心讀書一刻，她表示：「我16歲會考未放榜就去參加《新秀》，之後入行簽約華星唱片公司，覺得自己真係欠咗一個degree，讀完之後有安全感，𠵱家再去讀master，至少老時都有一門手藝，有啲技能可以維生，娛樂圈太冇安全感！」

情路上歐倩怡和郭晉安夫妻相愛15年，最重要是給予對方私人空間：「我諗所有人同情侶都係，啱啱拍拖時就好熱情、好有火花，慢慢就變咗係一個親人，一個好好好好嘅朋友，互相要有空間，唔好過份倚賴同黐住，我唔係嗰啲小鳥依人。」她享受自己一人空間，和老公安仔要有拍檔的個性相反：「可能係咁，我哋唔會點鬧交。」

撰文：卓寶花