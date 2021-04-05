無綫新聞主播王俊彥在上月23日最後一晚報道晚間新聞，在臨別秋波之際，他哽咽地說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後還在社交網感慨，這個他工作多年的地方，讓他見證興衰，亦體會到「荒誕背後，原來無可救藥」。

日前才是王俊彥真正離開無綫的一天，他在IG貼了與舊同事的合照，大家臉上都掛着燦爛笑容，歡送他離開。王俊彥說：「舊事物充斥空氣內，有否曾經刻意拖慢離開的時間？有。半月前送上辭函， 本應隔兩日就全身而退，最終選擇拖延一個星期，好讓做好道別，起碼跟八叔道個歉，曾答應做更多好故仔。人，是災難。須摒棄、脫離渣滓；人，卻是最大連繫，不忘掂掛、鼓勵摯友。 #thankyoumyhonourablefriends #為何ig只能放10張」。

有網民大讚一班舊同事是真朋友：「你高調後，舊同事都仲咁friendly ，唔避忌同你影既，咁就係真fd啦」，並祝福王俊彥：「放下...是為了行更好的路..加油」、「懷念多陣就算，要向前看」。

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