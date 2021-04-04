清潔香港人人有責，想不到無綫明知故犯，新劇《青春不要臉》外景組在郊野公園拍完外景後，竟在草地上遺留大量垃圾，包括劇本、口罩、紙巾、外賣餐具及黑色垃圾膠袋等，毫無公德心，引來網民圍插。

嘲笑不要臉

有關垃圾照片昨早在網上瘋傳，事緣國際知名婚禮攝影師蔡敏亮（CM Leung）將相片放上fb，寫上「無綫TVB的《青春不要臉》的劇組，可唔可以有啲手尾，真係青春不要臉。4月1日早上進入郊野公園來拍劇，走後遺留大量垃圾、劇本、劇組人員電話號碼等，亂拋在地上。」

《青春》起用一班年輕演員包括余德丞、丁子朗、伍樂怡等，余德丞昨日在Ig道歉，承認拍攝團隊當日在現場遺下垃圾，未有全部清理是他們做得不足的地方，他說：「作為青春不要臉嘅一分子，一定要共同進退同負責。之後嘅拍攝，我們一定會提高警覺，多加留意，互相提醒，再次為我們帶來的不便致歉！」而且更落tag指「#錯就要認 #自己的垃圾自己執 #不做垃圾蟲」。

直認好誇張

伍樂怡接受傳媒查詢時表示：「自己唔會亂掉垃圾，而且採用電子劇本比較環保。」而有份參演的魯振順當日並不在場，他接受傳媒查詢時有點驚訝，「唔係啩？照計劇本應該跟身，口罩都會帶走，你話有同事咁做唔係完全冇可能，但好誇張喎！」又呼籲大家要有公民意識，「唔係就真係攬住一齊死。」

劇集監製林肯見事態嚴重，昨午在fb道歉：「我代表劇組講對唔住！當日4月1號劇組在太陽谷拍攝古裝戲份，拍攝完成時約晚上7時，因天已黑，劇組工作人員以電筒照明清理現場之物品及垃圾，可能匆忙間有所遺留。」並指昨日已安排人手到現場清理，尾段更寫上「清潔香港，人人有責！我哋責無旁貸，再次多謝CM Leung畀機會我可以處理返個失誤。」