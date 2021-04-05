入行13年的黃智雯發展順利，雖然多次與「視后」這個獎項擦身而過，不過仍然無損她的工作機會。感情方面，她與珠寶公司高層男友詹文天（Anthony）拍拖8年，兩人發展順利，曾表示與男友有共識，隨時有結婚的可能。

日前《蘋果》在大坑見到黃智雯，不過同行的並非男友Anthony，而是一位女友人與一名年約10歲的男孩。當日下午3時左右，黃智雯與女友人齊嘆tea，因為當時仍實施2人一枱的限聚令，現場所見，黃智雯與女友人同枱，男孩則獨自坐在另一枱。難得可以放下工作與朋友見面，黃智雯不但沒有化妝，打扮極為樸素，而且有講不盡的話題，女友人大多數時間是充當聆聽者，說得興起連門外都聽到她們的笑聲 。

不過黃智雯都未有忽略小男孩，間中見到兩人齊齊玩iPad，邊食邊傾，傾到差不多到晚上6點才埋單走人。接着她們行往附近超市買餸，黃智雯大部份時間在旁指指點點，大約行了15分鐘，待同行的女友人買齊食物後便各自離去，而黃智雯行到超市附近的錶位拎車走人。

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