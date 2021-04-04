現年50歲美國黑人男歌手DMX於大前晚11時，因吸毒過量引致心臟病發，情況危殆，有傳媒指他已變成植物人。DMX曾與Jay Z和Ja Rule組成三人饒舌組合Murder Inc.，並曾演出過多部電影，包括2003年與李連杰合演的動作片《同盜一擊》（Cradle 2 the Grave），入行逾20年。

腦部缺氧

據八卦網站TMZ報道指，原名Earl Simmons的DMX於大前晚在寓所內因吸毒過量昏迷，被送往紐約一間醫院深切治療部搶救，醫生指DMX可能隨時捱不住。DMX的家人指，DMX因腦部嚴重缺氧，醫生曾為他搶救30分鐘，情況不太樂觀，其子女正前往紐約探望。而DMX的律師Murray Richman事後就向傳媒表示，DMX一度需要依靠生命維持器幫助呼吸，但及後已經拔喉，可以自行呼吸，但他不能確定DMX心臟病發是否由吸毒引起。消息曝光後，饒舌歌手Ice-T、Missy Elliott和《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）黑人女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）等紛紛留言為DMX禱告。

DMX曾公開承認染有毒癮，於14歲時已經開始吸毒，2016年在酒店停車場內被發現昏迷不醒，當時有目擊人士指DMX在昏迷前曾吸毒，但警方就未有發現任何違禁品，事後他亦指自己是哮喘病發。DMX曾經多次入戒療所，前年最後一次入戒療所時聲稱並非毒癮復發，只是預防性措施。

犯案纍纍

除了吸毒，DMX亦犯案纍纍，包括藏械、虐畜、逃稅和行劫等。其私人生活也相當混亂，自稱是基督徒的他共有15名子女，他於1999年與Tashera Simmons結婚，並於2010年離婚。與Tashera的11年婚姻期間，DMX曾多次偷食，最少有兩名子女被證實是與情婦所生，他與未婚妻Desiree Lindstrom所生的第15名兒子Exodus Simmons於2016年出世。