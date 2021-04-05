「農夫」C君及陸永近年撈到風生水起，多得Do姐愛錫，又有麥玲玲指點迷津，自然趨吉避凶。日前他們上麥玲玲及林盛斌（Bob）主持節目，麥玲玲笑指當年有提攜他們，更讚C君文筆好，視C君為徒弟要傳授玄學風水命理，而麥玲玲回想當年在電台做節目而認識農夫，初次見面心想「錄音室咁雜」，更大爆農夫出道時好窮，連她也忍不住叫農夫轉行，不過他們堅持做Rapper。

行內人常說娛樂圈邪門、撈偏門，往往容易有怪事傳聞不脛而走，麥玲玲自認大膽，就算到馬來西亞雲頂也主動要求住酒店尾房，陸永稱他們出埠開工，通常一人一間房，有次去雲頂開工卻只安排一間大房，陸永回想：「間房好大、幾闊落，我哋揀咗套動畫嚟睇，已經唔係驚慄片，睇完熄燈去瞓，豈料忽然聽到廁所個電子感應式垃圾桶，不斷開閂，而且個節奏已超越咗個感應，好快！當時我哋同樣感應到一系列嘅聲音。」

C君忍不住爆粗大鬧，未幾聲音就停止，二人以為沒事繼續瞓，然後陸永就聽到有跑步聲由遠至近傳過來，陸永續道：「成個類似小朋友重量嘅嘢跳咗上我個肚度，望住頭上只有一大片黑色嘅嘢籠罩住，當時個心唔算太驚，覺得『佢』係小朋友，就念經叫佢走啦！但唔係傷害『佢』嘅，感應到『佢』去廁所好似撞車聲咁大聲『啪』，但C君竟然咩聲都聽唔到。」

陸永稱每次同Ｃ君同房都「出事」，有次他們到英國開工拍攝，陸永在房內玩平板電腦，C君睡眼惺忪，突然想去廁所，C君一起身望向陸永時，流露出奇怪眼神，C君解釋：「我見到有個女人耷低頭望住佢，我呆咗呀！半夜起身以為自己矇查查，去完廁所之後又唔見咗。點知第二日有個攝製隊同事話喺走廊見到個紅衫女人行，轉彎走去搭𨋢位置就消失咗，嗰個人嚇到唔敢去跑步。」

之後他們講起「凶宅」，陸永和C君搞笑說在香港凶宅都買不起，連麥玲玲也笑稱對凶宅有點怕，麥玲玲指當年師傅要求她跟師兄去處理凶宅問題，原來該戶主墮過胎，亡魂留在宅內，未想到師兄堅稱只留在門外，叫她一個入內，麥玲玲稱每次到凶宅也有感應，有時會覺得頭痛。

Bob亦分享睇樓經驗有次到九龍塘一間4多呎豪宅，見租金比同區平一半，後來問附近看更才知該豪宅左邊有佛壇，又有佛堂，最終師傅叫他最好另選住處，麥玲玲解釋：「廟前窮、廟後富、廟左廟右出寡婦，口訣係咁。」此外，麥玲玲試過買「離婚屋」，幾乎每個租戶都離婚，她則只出租沒自住。

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