不少韓劇都因為邊拍邊播而影響品質，近日朴信惠孖曹承佑主演的JTBC劇集《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth）就被觀眾轟爛尾，而事實上韓媒早前盤點幾齣被批評虎頭蛇尾的劇集，當中男神玄彬和朴信惠主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》，以及人氣劇《驅魔麵館》、《回答吧！1988》都榜上有名，令人大跌眼鏡。韓媒形容有不少韓劇開播時一帆風順，但到尾段卻突然跌watt，越到後半部越令觀眾覺得遺憾。

《驅魔麵館》

當中在Netflix上熱播的OCN人氣劇《驅魔麵館》就成為表表者，《驅魔麵館》從開播開始已引起劇迷高度關注，隨着劇情發展，每集都成為話題，收視率更居高不下。 但到進入中半部後，雖然劇集一度創下OCN史上電視劇最高收視率，但因為在最後4集突然更換了編劇，無論劇情或是收視都開始下降，對電視劇產生疑問的觀眾不斷發出質疑。特別是最後兩集，有大量的植入廣告加插入其中，令到觀眾看起來相當突兀。

《阿爾罕布拉宮的回憶》

而男神玄彬和朴信惠主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》亦榜上有名，當中劇集以AR遊戲為題材，選材上比較新穎，加上玄彬和朴信惠都各有捧場客，所以開播時受到各方關注。不過開放式結局作結，卻留下很多伏線，而且不少謎團都有未有清楚解釋，令到劇迷大感不滿，更狂轟是：「史上最爛劇」，韓媒批評劇集不僅將所有故事都交給觀眾想像，就連結局為何變成這樣也沒有解釋就結束了，劇集最終剩下的只有玄彬的臉和演技。

《奶酪陷阱》

由金高恩和朴海鎮主演的《奶酪陷阱》因為是改編自人氣網絡漫畫，所以由拍攝到播出都受到fans的追捧，而且當時男主角劉正一角是由網民心目中的No.1人選朴海鎮演出，加上徐康俊和李聖經等選角都與漫畫人物近似，所以令不少觀眾十分期待。而劇集剛開始的時候，因為忠於原著而獲得了很高的人氣，但是越往後觀眾就越感到困惑，加上身為男主角的朴海鎮戲份越來越少，更傳出他和劇組不和，反而男配角徐康俊戲份就越來越重，最終搞到劇組都要公開道歉。而結尾又以開放式結局終結，再次留給觀眾自己想像，令fans大感失望。

《回答吧！1988》

《回答吧》系列一向是tvN電視劇的收視王牌，當中《回答吧！1988》更一度成為tvN史上收視最高的劇集。而劇集於2015年開播時大受歡迎，更令劇中三位主角朴寶劍、惠利及柳俊烈人氣急升，而觀眾亦分為兩派，一派支持惠利和柳俊烈成為一對，一派就支持朴寶劍和惠利。而劇情一直傾向惠利與柳俊烈屬一對，而觀眾亦十分支持，不過最終結局惠利卻情歸朴寶劍，令觀眾大感失望。韓媒形容《回答吧！1988》雖然一直都很完美，但最後結束還是有點遺憾，應該是真正虎頭蛇尾的作品吧。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！