現年48歲的韓國美魔女歌手Mina，於2018年嫁給年輕17歲的美聲團體SoReal成員Phillip，母子戀開花結果。兩人今年結婚第三年，依舊十分恩愛，不過近日二人卻突然成為新聞人物，當中Mina夫婦被樓下住客在網上發文炮轟，該名住客指搬入新屋年多來一直被Mina夫婦的噪音滋擾，最終Mina夫婦就事件公開道歉。

凌晨高聲唱歌

網民A某日前在網上發表「樓上藝人夫婦的噪音太累了」的文章，當中表示：「不知道是不是去年初，樓上有人搬家了，聽說我們樓上住着歌手Mina夫婦。大概從1年前開始，樓上開始發出聲響，因為我們也是養育孩子的家庭，所以剛開始時我也很理解。問題是不單止以咚咚的聲音結束，在凌晨1至2點，她也會高聲唱歌，打鼓還是跑步，每周平均3至4次，凌晨發出嚴重的噪音。」A某強調一直苦忍，到實在忍受不住的時候，就會打電話給保安投訴，A某坦言已忍足一年時間，最終在新年時曾在Mina家門外貼紙條請求對方理解一下。

孩子難以入睡

A某續指：「因為當時以為對方是YouTuber甚麼，我只是個普通的公司職員，我也因為工作需要，在深夜時才睡覺，加上孩子也超過兩歲了，雖然因為樓上的噪音不容易哄孩子睡覺，但是孩子一直有醒着的情況，所以家人都承受着壓力。因為覺得太委屈和鬱悶，所以寫了文章，我認為，住在公寓裏、住在公共住宅裏的人，至少應該互相遵守禮儀，互相有禮貌地照顧不合適嗎？」

承諾保持安靜

Mina夫婦陷入爭議後，昨日即透過YouTube頻道發文就事件道歉，表示：「對於因為我們而非常不便的人們表示歉意，本身想找樓下的鄰居請求原諒，但對方說很難交談，所以會一直努力下去，直到他們接受原諒為止。」同時表示以後會注意晚上保持安靜，又指：「直到現在才意識到事態的嚴重性，感到非常羞愧和抱歉。 對方說在家裏聽到了打碟和鼓聲，整年都在受着痛苦。我們家沒有配音和鼓聲相關的設備，但好像說很吵，所以再次感到抱歉。雖然接到了保安的通知，對於沒有深刻認知的我們來說，感到非常驚慌和抱歉，將花費很長的時間表達歉意。 」

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