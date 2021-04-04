在香港，懷疑人生可以去散步，散步後，返屋企，再次回到慣常生活，面對慣常經濟結構下所引致的連串悲哀。《浪跡天地》（Nomadland）的一班人，選擇索性離開慣常生活，去過似乎沒有目的地的生活。

撰文：月巴氏

所謂慣常生活，總是預設了帶有不同目的：讀書是為了搵一份好工，搵到一份好工後就努力渴望升職，讓自己成為中產，順利買樓，買了一層樓就渴望買多一層樓放租；努努力力營營役役買買賣賣，純粹為了第日退休做好準備。人生這麼辛苦，偶爾去個旅行獎勵自己。原來，是他也是你和我。

美國公路當成家

《浪跡天地》裏的人，也曾經是這一種人。被趙婷拿來改編的《Nomadland：Surviving America in the Twenty-First Century》，不是虛構小說，作者Jessica Bruder記下了一班遭受美國次按危機影響的人，離開原來城市生活的故事：有些，一下子盡失為未來辛苦儲下的錢；有些，發覺自己成世人一味勤力返工唔知為乜……於是放棄原來的屋企，不用再供樓和交租，不用再為了應付這些代表正常生活的開支而返工，總之，脫離城市人一輩子都身陷其中的經濟結構，買架小貨van或旅行車，將美國公路當成家，「在美國，唯一剩下的免費空間就是你停車的位置」——作者在前言這樣寫。

人未死，還是要生活，要生活，就一定有各項支出，買食物、洗衫（他們不是乞兒，他們會拎衫去洗衣舖洗）、車的油錢等等，像法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的Fern，會去營地做管理員，會去Amazon打散工——在一般人眼中，他們這類人或許就像Amazon那些貨物，可以被運去世上任何地方，但又不屬於任何地方，Fern卻說，她不是homeless，只是houseless——約定俗成下的「家」，必定指涉一間屋或一個單位，有固定地址，不是要供就是要交租，但那個「家」，明明只是一個被發展商用牆圍起的空間。Fern離開了那個和老公住了多年的「家」，「家」位於老公工作多年的工場，工場被總公司關閉，老公後來甚至病死，Fern再也找不到那個「家」的意義，她懷疑自己的人生，一種長時間把自己綁在同一地方的固定人生，她決定上路，帶着對老公的思念上路。在路上，遇上不同的人，每一個，都有自己離開的理由。大家萍水相逢，在某時某地共同度過生活一陣子，然後又再次各自上路。

另一種可能生活

電影沒有很強故事性，沒有對美國社會作出太強烈控訴，而是讓我們跟隨Fern的路程，看她所看到的人和事以及大自然；有人說，這樣只會把目光錯誤放在他們生活的浪漫，而忽視了令這個族群產生的社會原因——這些原因，趙婷其實有講，只是沒有由頭到尾不斷猛咁講，她反而想展示的是，生活的另一種可能——離開，不需要必然理解為離開生活場所，但可以是離開原來的生活狀態。

離開，可以是無奈，可以是積極；經歷過離開的趙婷，用這部電影，獻給那些不得不離開的人。