去年9月與《俏Betty》(Ugly Betty)男星Max Ehrich解除婚約的28歲美國女歌手Demi Lovato,近日在網上節目出櫃為泛性戀者,她日前推出新唱片,獲不少明星好友送禮祝賀,當中包括影后姬妮芙柏露(Gwyneth Paltrow)為她度身訂造的高潮味蠟燭。

Demi Lovato大前日推出全新大碟《Dancing with the Devil... the Art of Starting Over》,大碼模特兒Ashley Graham、天后Ariana Grande和姬妮芙柏露都送禮祝她新碟大賣。開設生活網站的姬妮芙更貼心向回復單身的Demi送上性玩具、潤滑劑和寫上「Demi高潮味」的蠟燭。Demi近日在網台公開出櫃,承認會喜歡任何生理性別的人:「我也不知道最終是否會與男人一起,所以我不能想象自己懷孕。我現在十分易變,其中一部份原因是因為我以前活在深櫃中。」

