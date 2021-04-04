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單身Demi Lovato出櫃認泛性戀 姬妮芙柏露送性玩具慰藉

19分鐘前
影后姬妮芙柏露（圓圖）向單身的Demi Lovato贈送性用品,，認真貼心。

去年9月與《俏Betty》（Ugly Betty）男星Max Ehrich解除婚約的28歲美國女歌手Demi Lovato，近日在網上節目出櫃為泛性戀者，她日前推出新唱片，獲不少明星好友送禮祝賀，當中包括影后姬妮芙柏露（Gwyneth Paltrow）為她度身訂造的高潮味蠟燭。

Demi Lovato大前日推出全新大碟《Dancing with the Devil... the Art of Starting Over》，大碼模特兒Ashley Graham、天后Ariana Grande和姬妮芙柏露都送禮祝她新碟大賣。開設生活網站的姬妮芙更貼心向回復單身的Demi送上性玩具、潤滑劑和寫上「Demi高潮味」的蠟燭。Demi近日在網台公開出櫃，承認會喜歡任何生理性別的人：「我也不知道最終是否會與男人一起，所以我不能想象自己懷孕。我現在十分易變，其中一部份原因是因為我以前活在深櫃中。」

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Demi Lovato姬妮芙柏露
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