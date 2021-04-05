韓國近日不少韓星被爆涉校園暴力，包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、韓劇《月升之江》男星志洙等人，近日女團A Pink的30歲初瓏，被昔日好友金某指控曾涉暴力行為，不過A Pink所屬的Plan M娛樂早前就否認指控，指是金某威脅初瓏，而且已向警方提交了相關事件的刑事起訴書。

疑看對方不順眼

而金某近日就接受韓媒《京鄉體育報》訪問，繼續爆料。金某自稱是初瓏的小學同學，高中時再次見到對方，表示：「2008年在司倉洞某個街道曾偶遇初瓏，看見露出笑容的我，她用一個看我不順眼的表情瞪我。」後來初瓏的朋友對她說：「初瓏說『想打你』。」隨後金某就被拖進小巷內，初瓏表示：「你向我笑的表情，讓我很不爽。」金某因而被掌摑及踢小腿，初瓏的朋友就暴打她，她被打到臉腫起來、全身瘀青的狀態，而初瓏就涉嫌教唆他人施暴。

指控初瓏反口

金某之後見到初瓏以女團身份出道，曾多次私訊要求她道歉，但初瓏表示要以「散播虛假謠言」為由向她提告，直到近期終於與初瓏通電話，初瓏卻只說了一句「對不起」，金某要求初瓏公開道歉，初瓏就表示希望兩人見面談，不過金某因過去的陰影而沒有答應見面。而第二次通話時，初瓏就反口：「你所指的施暴都不是事實。」金某向韓媒表示，為了證明自己所說的是事實，她在兩人第一次通話時確實有錄音。金某的代表律師表示：「根據初瓏事務所發表的立場，散播虛假謠言代表兩人之間有一個人在說謊，我們有很多證據證明誣告，會對初瓏進行強烈對應。」

事務所堅決否認

初瓏的事務所Plan M娛樂今日表示：「已經以同樣的內容威脅過初瓏，雖然糾正了事實關係，但金某一直反覆無常。正如之前所表明的立場，我們也將提供證據，嚴肅追究事件的法律責任。」

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