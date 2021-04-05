細個經常聽到「做人要飲水思源」，隨着年紀越大，人卻越來向「錢」看，好似近排中韓網民不時爆口水戰，已多次為「泡菜起源地」爭論，韓網民強調泡菜及包飯是他們文化，大陸網民卻堅稱泡菜起源地是中國，玻璃心碎一地，吵得如火如荼，此事卻火燒連環船，身為大陸護旗手之一的王嘉爾（Jackson）近日忽然成為焦點。

王嘉爾被網民翻舊帳指他曾在歐洲參加活動時，有fans見他站在門外，即開心用韓語跟他打招呼，怎料幾秒後，王嘉爾即黑口黑面兼無厘頭向該名fans用英語講＂I’m Chinese,OK？（我是中國人，OK？）＂其實王嘉爾早已投奔大陸市場，已多次以晒國旗為榮！

近日因新疆棉事件，王嘉爾宣佈與adidas解約「割席」，原本他是南韓新世界免稅店代言人，該免稅店為免被波及，即把他的代言照在IG下架，僅在微博保留他的廣告影片，可見王嘉爾表忠程度絕對是「忠誠的藝人」。

王嘉爾在香港出世，於韓國以男團GOT7成員出道兼走紅，渾身沒一絲「香港味」，近年專注大陸市場，卻有陣大陸味，就連唱廣東話歌都用疑似作狀腔唱出另類口音，而近日他被翻出2019年在歐洲拍攝的舊片，旋即引發韓國網民憤怒。不少韓國網民認為他從南韓出道及發迹，一路擴大事業版圖，走紅時上韓國節目更一度自言韓語好，現時聽到韓語卻黑面「強調自己國籍」，紛紛留言「以前看節目還覺得你很純真，看來只是演技」、「拜託不要在韓國活動」、「好歹名義上是K-pop Star，用韓文打招呼不難吧」、「覺得很沒禮貌」、「fans根本沒問你哪裡人」。

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