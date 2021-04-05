美國演員工會獎（SAG Awards）將於香港時間今日早上舉行，受到武漢肺炎疫情影響，今屆頒獎禮已預先錄影，昨日更因此流出了得獎名單，到今日證實名單果然真確，「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）和維奧拉戴維絲（Viola Davis）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得影帝及影后。

查特域克保斯曼的太太Simone Ledward Boseman代領獎項，並引用其說過的話發表得獎致謝：「如果你見到世界失去平衡，成為心靈中推動蹺蹺板的人。」另外，韓國女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）獲最佳女配角，她驚喜表示：「我不知道怎樣形容我的感覺，我被西方人認同了，我很榮幸，尤其是我的演員同行揀選了我成為最佳女配角！」

電視劇方面，安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）憑《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）奪電視電影或迷你劇集視后。劇情組中，《王冠》（The Crown）的姬莉安德遜（Gillian Anderson）就壓倒愛瑪歌連（Emma Corrin）與奧莉花高雯（Olivia Colman）成功封視后。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！