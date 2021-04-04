康子妮（Lily）與林曉峰（阿Lo）、大仔林寶和二仔林熙同樣是9月生日，一家似乎與9字有緣，就連被踢爆與阿Lo正式簽紙離婚，都是在去年9月大仔17歲生日當天。康子妮爆原來她與丈夫決定離婚，是兩個兒子安排她搬開，她慶幸兒子成熟明理，令離婚對一家人的殺傷力減到最低，更指與前夫雖然愛情已逝，但仍是家人，兩人共同目標是供兒子讀理想的大學，至於上司兼緋聞男友Garry，她強調兩人只是工作關係。

撰文：嵐山

攝影：陳弘

康子妮日前在辦公室接受《蘋果》訪問，一開始已表明不想多談離婚事，她皺着眉頭說：「冇心要講，係我哋自己嘅事，咁公開影響到佢哋（兩個仔）我係最唔想。哥哥仲反過嚟安慰話：『唔係你安排』，我都好多謝佢哋咁成熟同明白，令呢件事冇咁差，舒服啲。」

感情從來是兩個人的事，但公眾人物不由自主，外界對此有很多揣測，有說Lily有第三者，又指阿Lo因疫情工作量大減，收入不穩成為離婚導火線。對於負面猜測，Lily沒有感到太委屈，反而冷靜面對：「我唔去研究，我今日做呢個訪問都驚，唔想再講，人哋會話關我乜嘢事，兩個人嘅事，又唔係乜嘢大明星。其實（問題）擾攘咗一段時間，大家協議咁行，我同爸爸（阿Lo）交代咗，兩個細路仔都睇住，會明白，佢哋知道已經夠。」離婚後，前夫極速約女伴行街食飯，Lily想不也想便說：「梗係祝福，我希望我身邊所有人都好，佢都係我小朋友嘅爸爸，我嘅屋企人，從來冇諗過要佢唔好，佢有工作，有人讚佢，我全部都好戥佢開心。」

供兒子讀理想大學

結束18年婚姻，Lily一切重新開始，離開四口之家獨自搬出去，兩子跟爸爸同住：「係啲細路幫我哋揀咁樣安排，我哋都係共同撫養。」開始時總有點不習慣，但Lily佷快便適應一個人的生活：「自己住要段時間適應。」有否喊過？Lily說：「情緒實會有，但我唔怕一個人，以前喺加拿大讀書，父母喺香港，細佬又成日唔喺屋企，對住間屋二、三千呎，外國係好大嘅，慣咗自己照顧自己。TVB時代都係自己出去拍嘢，冇話驚自己一個人。」

那年，25歲嫁人，對婚姻充滿憧憬，今天44歲經歷婚姻失敗，Lily自言無悔早婚：「冇話早定遲，以我阿媽年代叫好遲結婚啦，我慶幸有小朋友，𠵱家都高過晒我啦，我可以同佢哋出街，唔使再好似湊BB咁，呢個age gap幾好。」在媽媽眼中，兩個仔好生性、懂事，如今Lily努力工作的原動力都是為他們：「我𠵱家人生目標就係要供個仔去佢哋理想讀嘅一間大學，有貴有平，同佢講唔好去英國（最貴），哈哈。其實唔止我，爹哋都辛苦（搵錢），好清楚我哋係好錫佢哋，想畀最好嘅，所以不嬲都生性，有啲嘢好想買都會勒住勒住。」

Lily自小不愁衣食，父親是銀行家，她小學未畢業已赴加拿大讀書，大學就讀加拿大頂尖學府多倫多大學，修讀音樂系，畢業後曾擔任音樂及鋼琴老師，並在加拿大新時代電視開咪主持節目，2000年放棄加拿大的事業，回流返香港加入TVB，並認識了阿Lo，婚後退居幕後相夫教子。她說：「嗰段時間我都唔係搵唔到（錢），只係我唔講，我做好多幕後嘢。讀咗咁耐音樂，都要同爸爸媽媽交代，我有編曲、編譜，教咗10年鋼琴，亦有演出（唱和音）同做好多比賽嘅評判，以前做演藝工作都唔少錢。」

收入不穩缺安全感

雖然瓣數多多，但Lily漸漸發覺收入不穩定，缺乏安全感。兩年前，她為容祖兒演唱會唱和音，巧合遇見相識20多年的大學同學Garry，對方游說她加入保險行業。Lily表示：「我同Garry唔只係20幾年同學，之前喺加拿大亦係電視台同事，我哋仲一齊主持節目，好friend，之後佢返港做過電影公司、廣告公司、PR公司，十年前佢轉做保險，其間斷斷續續佢有叫我去event，之前佢冇同我講過保險，但疫情停咗好多工作，令我多咗時間思考，無論健康或家庭方面，唔係冇晒嘢做，仲有做KOL，但發現唔穩定，同Garry傾多咗先發現自己好迷失，我知自己要income，但結果係match唔到。」

不過兩人因為工作出雙入對傳緋聞，Lily覺得對Garry不好意思：「我哋係一個工作關係，突然帶呢啲麻煩畀佢，喺佢嘅工作層面都會有影響，但唔會去解釋或者點樣，因為唔係事實，我哋暫時都處理得幾好。」至於黃翊，她只用有趣形容，因為不想牽涉別人家庭，所以避談。