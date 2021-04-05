Ben Sir（歐陽偉豪）、「寒流女」Annabelle和黃夏蕙今日在銅鑼灣為品牌擔任一日店長，擁有35E驕人身材的Annabelle首次出席活動，吸引不少男fans到場，她表示不擔心被人不小心觸碰其身材，笑言自己身手敏捷，習慣避開，而男友雖然不在場，但亦會支持她入行。

Ben Sir透露曾與品牌合作推出「抵你老母威」T裇，他說：「你知我啲字句幾鼓勵人㗎啦！好有正能量，同埋我哋尊重長輩，好適合家長式管治。」Ben Sir還透露稍後可能再推出新款式的T裇，「我諗都係環繞嗰幾個字，嗰幾個字產生嘅微妙變化、組合都好多，5個字塞晒喺門字入面，逼到爆㗎！嗰個係X級。」他笑言大過身旁Annabelle的E級，他續說：「呢個未出，因為踩過晒啲紅線，嗰個如果出到，即係香港社會就有自由。」問他擔不擔心觸犯國安法，Ben Sir表示：「都唔驚，而家反而清晰咗，知道邊啲踩得邊啲唔踩得，有啲人唔清晰咪要教育囉！」

由於是次義務做店長，不收酬勞，全因該品牌將今日所有收益，全數捐去「台鐵路受難者家屬」，Ben Sir表示：「我有啲招數，就係嗌大聲啲『抵你老母威』。希望賣晒啲衫，我身上呢件賣埋都得，連埋簽名賣貴少少，就$1,699啦！」

至於夏蕙姨亦落力義賣，她表示自己起碼會買10件：「慈善，我一定會做。」提到有網民指這個品牌有粗口諧音，會教壞小朋友，夏蕙姨就不認同，「冇得教壞人，呢個係佢哋嘅品牌，大家盡啲綿力！」

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