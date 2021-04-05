在內地有小天后之稱的鄧紫棋（G.E.M.），近日推出新歌《超能力》，作曲作詞一腳踢，更找來在大陸無人不識的陳偉霆（的士陳）客串演出。不過有網民表示，MV的劇情和風格似Marvel電視劇《WandaVision》，旋律也令人聯想起英國歌手DUA LIPA的歌《Break My Heart》，有抄襲之嫌。

MV以50、60年代復古為主題，G.E.M.先以內地設計師ZI II CI IEN的碎花衫登場，然後換成意牌Patrizia Pepe的卡其色乾濕褸，以波點頭巾點綴，懷舊又不失時尚氣息。到副歌部分則換上Bershka粉紅色連身褲，搭配同色透視上衣和絲襪，戴上印花頭箍的她甚有「寶珠姐」的影子，單看MV挺有娛樂性。

G.E.M.今次又歌又跳，更在抖音發起#超能力biubiubiu挑戰，連舒淇都留言讚舞蹈好看，作為G.E.M.的好姊妹，何超蓮和李蘊（Renee）都有份挑戰。何超蓮以T-Shirt運動褲素顏上陣，有少少甩beats，但尚算跳得有板有眼，而李蘊是女團出身，律動感明顯比較好，不過以小背心出鏡的她，被網民誤以為又大肚，她之後在IG Story澄清，為撐老友連出醜也不怕，友誼深厚。

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