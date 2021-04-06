有「英國奧斯卡」之稱的第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮，將於英國時間本月10日及11日、分兩日舉行，今日大會公佈將頒發終身成就獎予台灣導演李安，以表揚他對電影界的貢獻與成就。

李安向傳媒表示：「英國在我的事業生涯中有特別好的影響，尤其於感覺和情感方面，好像是我的第二間電影學校一樣。」對於今次獲獎，李安深感光榮：「能夠獲得BAFTA頒發如此傑出的電影製作人的殊榮，是一份巨大的榮譽。」

據外媒報道指，BAFTA主席Marc Samuelson形容李安是個「多才多藝、大膽而傑出的電影製作人」，又指李安擅於在其電影作出突破，並提到在李安的著名作品《臥虎藏龍》、《斷背山》及《少年Pi的奇幻漂流》中，不單展示了自己的技術，而且能讓人感受到他熟習電影製作過程和深刻的理解能力。

現年66歲的李安，過往憑《囍宴》、《色，戒》、《斷背山》、《臥虎藏龍》及《少年Pi》等揚名海外影展，而他在3年前，獲美國導演工會（DGA）頒發終身成就獎，表揚其對美國電影界嘅貢獻。

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