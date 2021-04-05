近年越來越多不同的選美，有傳統的、亦有破格搞笑的，不過當然歷史最長及最為人熟悉的，必然是香港小姐競選。以前一年一度港姐決賽，吸引無數電視精回家收看，但近年收看的觀眾越來越少，某程度上因以前的佳麗幾乎全部都是純天然美女，各有不同特色，但現今不少卻是人工美女，靠化妝及「變臉」技術，令可觀性大減，難怪近年港姐三甲知名度大不如前，印象亦越來越模糊。

參賽前佳麗們定必想以最佳狀態出戰，有人節食減磅、有人狂做facial令皮光肉滑，亦有人選擇率先「變靚啲」，賽前進化成功。不過亦有一些得獎佳麗，美貌已獲肯定，但卻依然未滿足，勝出後仍追求更出眾的美貌，難怪有港姐、華姐獲獎後被指越來越靚，不止女大十八變，四十八變也嫌未夠。

撰文：寶妮

鄧卓殷少時細眼扁鼻

（2018年港姐亞軍及最上鏡小姐）

現年25歲的鄧卓殷（Amber）連獲兩獎，美貌不容置疑，但及後被踢爆靚樣跟讀書時有天淵之別，最明顯是參選時擁有超深雙眼皮，但求學時卻擺明是單眼皮，笑起時雙眼更瞇成一線。另外，Amber小時候是「豬膽鼻」，但參選時鼻翼明顯收細及鼻樑十分挺直，難怪Amber被質疑整容，但她否認：「我只箍過牙，相中嘅我冇修眉冇化妝。」

朱晨麗方臉離奇削尖

（2011年港姐冠軍）

當選後被揭16歲在內地參加「水鄉儷人」時臉形明顯是正方形，但參選前進化成功，腮骨離奇變平成瓜子臉。現年33歲的她近月又被指跟內地女星高圓圓「撞樣」，一時間難以分辨。

張寶兒小雙眼皮變深

（2016年港姐友誼小姐）

雖然當年張寶兒沒贏得名次，但其樣貌、學歷絕不比三甲馮盈盈、劉穎鏇及陳雅思輸蝕，現年29歲的她更越變越靚，其中最明顥不同的是她參選時只得一對「鳳眼」，雙眼皮但不明顯，但近月她的雙眼忽然變大，雙眼皮超深，但她否認整容：「其實都係靠化妝，可以日日唔同樣，我個樣畫少少就好大分別。」

葉翠翠闊臉進化V煞

（2005年港姐冠軍）

參選時已被指整容，包括割雙眼皮及把扁鼻變高和收縮鼻翼，結果在爭議聲中成為冠軍，她得獎後樣子繼續「進化」，2008及2010年腮骨變平成「V臉」，鼻子再變得又高又直，現年39歲的葉翠翠雖已是三子之母，仍樂做KOL分享扮靚心得。

陳凱琳朱千雪箍牙脫胎換骨

並非一定要整容才能「變靚啲」，如2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace），以及2012年季軍朱千雪，同樣只是箍牙，已令樣貌脫胎換骨。從Grace的舊照中，她上排牙齒有幾隻爆牙及皮膚偏黑，與今時今日的索媽模樣判若兩人，但她強調沒有整容，只是因箍牙及化妝。至於朱千雪參選時一大笑便露出大牙肉，十分趕客，因此入行後曾兩度箍牙，結果成功改善牙肉外露問題，從此展現燦爛笑容。

【華姐代表五官精致立體】

除了港姐在參選前後不停進化之外，不少熟識的國際中華小姐（華姐）亦不輸蝕，其中以2010年及2012年冠軍岑麗香及張曦雯的進化最受網民熱論。

香香被質疑「開眼頭」

現年38歲的香香在外國讀書時的相片中，明顯有baby fat、豬膽鼻以及儼如單眼皮一樣的內雙眼皮，但後期的香香雙眼明顯變大，兼有很深雙眼皮，雙眼的距離更越來越近，有網友質疑她做了「開眼頭」的手術，更有人勸她回頭是岸以免越整越怪。

張曦雯鳳眼離奇增大

張曦雯入行後被發現15歲時拍下的相片，相中的她只有一對「鳳眼」及鼻樑較短及扁，但她於2011年參選「芝加哥華商會親善小姐」時，雙眼已明顯變大及雙眼皮加深，鼻樑亦變得又挺又直，張曦雯承認為baby fat及化妝技術影響至樣貌不同。