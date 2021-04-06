ViuTV聲勢越來越壯大，《全民造星III》更掀起全城熱話，ViuTV將於本月18號舉辦首屆《Chill Club頒獎禮》，綜藝節目方面贏TVB成幾條街，搞到TVB要搵曾志偉救亡。

ViuTV今日於九展慶祝台慶五周年，更宣佈未來一年推出3部重頭劇，分別是郭羨妮、劉心悠與潘燦良主演的《冥冥之中》，黃德斌、Edan與Anson Lo 主演的《大叔的愛》及姜濤與蔡凡熙演出的《超感應學園》，而實況節目將有更多選擇，推出全新節目《擊戰》，及打造全新男子組合P1X3L。為答謝觀眾支持，還向觀眾送出總值超過300萬的禮物。

為配合社交限制規定，大會只邀請大約300位客戶入場，而場外有保安把關，會場外亦未見有好多fans守候。 節目開始時，大會先播出ViuTV過去5年曾播過劇集及節目，然後由KB帶領《擊戰》鼓手打鼓，引領一眾ViuTV藝人出場。「一哥」強尼表示要反傳統，開騷先來個謝幕，答謝觀眾過去5年支持。

接着《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的全新男子組合P1X3L打頭陣又唱又跳演出。

擔任《Chill Club》主持兼角逐《Chill Club》頒獎禮4個奬項的駱振偉獻唱《成熟·不了》，有份參與《全民造星III》的張右雨騷腰晒腿作跳舞表演。近日熱播《最後一屆口罩小姐選舉》8強先後上台拉票，擔任主持的肥仔與193繼續搞笑，現場一片掌聲，肥仔驚訝說：「真係有掌聲！」193話：「上次係冇，真係有啲尷尬！」

實況娛樂除了《擊戰》外，還有《中女唔易做》及《ERROR自肥企劃》，而《ERROR》片中見有暫停工作的保錡鏡頭出現。曾在《全民造星III》作出矚目性感演出的Alina（李炘頤，原名李靜蓮）今日再度挑戰性感，與男舞蹈員跳貼身舞，另外岑寧兒獻唱《盡力呼吸》。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！