現年33歲的湯怡與排舞師麥秋成今年2月奉子成婚，於陽明山莊會所舉行婚禮，當時她透露預產期在7月。婚後一直專心安胎的湯怡，不時在社交網分享新手媽媽孕記，上月她在Ig留言自爆增磅不少：「咁大個女第一次着大碼衫褲，真係要紀錄一下先，我又可以做返運動，好感動啊！」

稱趁天陰拉筋開心返

懷孕約六個多月的湯怡真的言出必行積極做運動，前日在社交網貼出做瑜伽的相片，做出倒立的高難度動作，相中她的旁邊更沒有可以借力的物件，動作十分驚險，她留言：「今日天陰陰，心情都爭少少，做吓運動拉吓筋，開心返。大家請放心，我懷孕前一直有做headstand，𠵱家都係有麥生喺隔籬，安全情況下先做。」其實湯怡在懷孕前，經常都會行山做運動，而懷孕後，她就減少運動，所以當她貼出倒立相後，亦不忘溫馨提示其他孕婦：「之前未學過嘅準媽媽，記得唔好亂做啊！」

話雖如此，湯怡貼出倒立相後，卻惹來不少網民的關注，替她擔心肚中的BB，更指摘她太任性，認為雖然她有顧及安全，但意外始終難以預料，有人留言：「雖然話一直有做，但意外嘅嘢冇人想，做媽媽嘅就要顧慮埋你肚內嘅小生命啦」、「唔好做呢啲危險動作，有乜意外咁點算呀？」、「有BB仲做呢個高危動作有咩益處？為打卡？」、「希望為咗BB着想，不要再做危險動作啦！知道你做開運動都係咁話，無必要為咗呃like而做，覺得自己好威威，sorry我唔會like這post。」

安安賀陀B長女生日

此外，余安安早前在社交網公佈喜訊，表示33歲的長女李文琪（Marcia）造人成功，有網民大讚她是「最靚嘅婆婆」。前日，余安安更為這位準媽咪慶祝生日，三母女連同女婿Jeremy一齊切蛋糕，幼女李文騫更搞笑跟家姐玩肚頂肚動作合照。