韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元近日是非多多，早前驚爆她和年輕18歲的大陸網紅老公陳華婚姻亮紅燈的消息，之後又爆出造假爭議，遭網民質疑她在節目《妻子的味道》上公開位於大陸的婆家，原來是出租的Airbnb別墅，最終宣佈退出《妻子的味道》。日前又有YouTuber質疑她連大陸富豪前男友張偉也涉嫌造假，質疑並沒有張偉此人存在，更指是電視劇的角色。

感謝fans支持

對於連環陷入爭議，咸素元就懶理傳聞，繼續更新IG宣傳產品。咸素元昨日做直播時就遭到網民留言質問有關《妻子的味道》涉嫌造假的傳聞，一名自稱是記者的網民問道：「之前報道的內容是否是假新聞？」，咸素元回答：「沒有說過都是假新聞」，對涉嫌造假沒有再發表任何立場。另一位網民則提到富豪前度張偉是否真的實際存在時，咸素元則表示：「這是沒有解釋價值的事情。」但網民依舊不賣賬，並要求她給予明確答覆，咸素元就說：「解釋甚麼？ 最近出現了很多敵對fans和奇怪的報道，越是這樣的時候，越感謝我的fans。 如果沒有這樣的事情，我們的粉絲也不會有這麼集中的。」對fans表達感謝。

保護愛女奶奶

另外，對於今日再成為韓媒的報道對象，咸素元在IG就轉載有關新聞截圖，並留言：「不要這樣，記者我是想從惡意留言中保護惠晶（女兒）和奶奶。為了守護家庭攔着的.…」

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