現年39歲的韓國女星宋慧喬，自大前年拍完《男朋友》就沒有新作，主要靠廣告代言吸金，不過fans終於等到她回歸公仔箱，其主演的SBS新劇《現在分手中》將於今年開播。

Yura加盟新劇

喬妹不時都在IG更新近況，她今日在IG即時動態上分享了《現在分手中》的首集劇本，估計劇組於今日進行劇本圍讀，令fans更加期待劇集播出。《現在分手中》由喬妹夥拍28歲的張基龍主演，描述透過「離別」呈現出愛情中夾雜甜酸苦辣的離別故事，喬妹在劇中飾演時裝公司的設計組組長河英恩（音譯），是一個聰明、冷靜的現實主義者，張基龍飾演的攝影師尹在國（音譯）就是一個崇尚自由的不婚主義者。

除了喬妹及張基龍，還有《雖然是精神病但沒關係》男星金柱憲、大鐘獎影后崔嬉序等人演出，今日亦有報道指女團Girl’s Day的28歲成員Yura亦加盟劇集，將飾演擁有高人氣的網紅慧琳一角。至於男團EXO的世勛亦確定有份出演《現在分手中》，今年出道第9年的世勛更是首度挑戰電視劇，於劇中飾演時裝公司設計組的新設計師，將與喬妹有不少對手戲。

漫改劇演陰間使者

另外，43歲的「韓國第一大美人」金喜善一劇接一劇，去年忙完《Alice》後，今日就有報道指她獲斟演改編自同名漫畫的新作《明天》，並有望與男團SF9的24歲成員路雲合作。金喜善有望演出女主角陰間使者隊長九蓮（音譯）一角，是一個有領袖風範的人物，帶領着隊員挽救想要自殺的人。對於被爆演出新劇，金喜善方面表示「正積極討論中」，至於路雲方面就指：「確實收到邀約，但未落實演出，目前路雲將集中拍攝KBS新劇《戀慕》。」

《明天》是一部來往於現實和死後世界的幻想型漫畫，內容講述因意外陷入昏迷狀態的就業準備生崔俊雄（音譯），成為陰間壟斷企業「走馬燈」的靈魂管理本部所屬危機管理組的人，從而展開的一連串故事，預計於明年上半年播出。

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