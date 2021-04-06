混血模特兒Jessica C.與安志杰育有5歲女兒Tessa與3歲兒子Elvis，婚後Jessica C.放下事業，專心照顧一對仔女，事事親力親為。早前一家在美國回港，在港接受酒店檢疫隔離，其間更為Tessa慶祝5歲生日。

遺傳媽咪一雙大眼的Tessa與細佬Elvis相當可愛，Jessica C.不時在IG分享他們生活片段。昨晚Jessica C.分享了一段Tessa勇敢短片，原來是她徒手為女兒剝牙，片中Tessa擘大口的神情略見緊張，但她似乎相當信任媽咪的「手勢」，而戴上口罩的Jessica C.手執紙巾，以熟練手勢一下便將Tessa牙仔拔出，成功一刻見Tessa扁起嘴仔並蹲下身，慘慘的樣子。

事後Jessica C.解釋因為Tessa牙齒太鬆而感到不安，便幫女兒剝牙，而Tessa喊並非因為痛，而是飲到有血味的水感覺不安。她亦分享自己觀點得指一定要等牙齒鬆脫及女兒心態準備好才可以去做。她亦細心在片上寫上是得到Tessa准許才公開片段，表現了尊重仔女意願的一面。今次是Tessa換掉第5隻牙齒，事後她展示剝掉牙齒位置，並怕醜地表示剝牙感覺「Good」。

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