韓國男團防彈少年團（BTS）現時在世界各地大受歡迎，更是外國各大音樂頒獎禮的常客，而BTS所屬的事務所HYBE娛樂（前名：Big Hit）得他們帶挈賺大錢，日前更宣佈其美國子公司將以100%股份、豪擲74億港元收購加拿大小天王Justin Bieber和美國小天后Ariana Grande的美國綜合媒體企業Ithaca Holdings。

YouTube公開片段

而HYBE昨日在其官方YouTube頻道就公開最新片段，當中Justin Bieber、BTS等人就拍片談及對於兩間公司合作的感受。Justin Bieber表示：「與強大的團隊合作，以及將領域擴大到全球音樂市場，讓我非常興奮。期待合作帶來的可能性，我們將從所有方面得到支援，作為一個團隊，我們能夠做很多事情，讓我們一起創造歷史吧。」

BTS方面亦表達能夠與世界級流行歌手成為同門的喜悅：「（我們）能夠和喜歡的藝人們成為一家人，感到非常高興。對於我們做的事情，我認為沒有界限，希望能與成為同門的藝術家們產生良好的影響，一起成長，希望新的嘗試能夠成為給fans帶來與眾不同的經驗、感動和快樂的道路。」

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