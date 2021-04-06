54歲葛民輝出身商台DJ，當年與林海峰組成軟硬天師大受歡迎，其後阿葛又轉戰影壇發展，更創立個人時裝品牌4A，成為了潮流icon，惟因社會運動和武漢肺炎疫情影響，早前阿葛坦言失業接近兩年，但他從沒想過用裁員解決問題。

近日有某周刊影到阿葛一家三口，搬離月租13萬元的淺水灣豪宅，指他們搬到酒店暫住。《蘋果》向阿葛了解情況，他以短訊回覆，反寸某周刊，十分抵死：「咦？呢個問題似乎你追問番X周刊，好似佢哋會清楚了解過我本人喎，辛苦晒。」

對於被疑經濟有問題，阿葛表示：「全世界經濟都有問題，那麼我們又何來有問題，已經唔會係自己的問題咁單一了吧！只要你自己話無問題，無問無提，共同努力共勉之，關心多啲身邊有需要幫助的人，難關總會過去的！」

之前因疫情影響，由劉翁執導、阿葛主演的新戲《糖街製片廠》，據知暫安排於6月上映。阿葛說：「無我嘅事，我出返去繼續剪片喇，大家支持下劉翁本港處男作啦！」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！