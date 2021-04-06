尹蓁晞（Yumi）與許嘉浩今日去到尖沙嘴出席一間朱古力店宣傳活動，Yumi直言自己在不開心時會食朱古力，甚至乎整盒吃掉，但現在體重達56公斤的Yumj，希望能夠減到54公斤，在夏天穿着比堅尼泳衣。

Yumi之前參加ViuTV口罩小姐選舉，最初她否認參賽，及後被認出才改口退選，而她亦在初賽被踢出局，對此Yumi直言：「係有少少唔開心，因為第一次參加真人騷，自己冇任何經驗，ViuTV節目新穎，自己唔識得反應。」問到Yumi知否自己輸甚麼？她認為自己臨場發揮不好，準備不足，她說：「準備係差少少冇乜反應，自己會重新出發，我好豁達，之後睇吓有咩可以參加。」

Yumi之前在台灣曾任助理主持，感覺好玩，她說：「自己好想做直播真人show，有睇口罩小姐選舉嘅批評，通常都係話我肥，自己會接受人哋批評，人哋都講得啱，不過都有留意其他參賽者肥過我，自己表演唱歌真係麻麻地。」

當時節目主持Error批評Yumi沒有做功課，對電視台與主持完全不認識、不尊重，Yumi解䆁：「其實我誤會咗佢哋嘅問題，而且自己好緊張，好耐冇面對鏡頭，同埋未做過真人騷，我同主持第一次見面，我覺得好難講出佢哋每個人嘅性格特徵，自己個腦一片空白，佢哋就覺得我唔尊重佢哋。」

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